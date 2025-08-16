Частина сервісів у Дії тимчасово буде недоступна

З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у Дії буде недоступна – Мін’юст планово оновлюватиме реєстри, йдеться у повідомленні на порталі diia.gov.ua.
Під час проведення робіт у реєстрах – ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших – на порталі та в застосунку Дія тимчасово будуть недоступні послуги:
- Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП
- Дія.QR
- єВідновлення
- Бронювання працівників
- Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС
- Перереєстрація авто
- Актові записи про зміну імені
- Актові записи про народження
- Актові записи про шлюб
- Актові записи про розлучення
- Свідоцтва про народження
- Витяг про місце проживання дитини
- Заява про субсидію
- єМалятко
- Державна реєстрація прав на нерухоме майно
- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
- Витяг з ЄДР
- Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту
- Зміна місця проживання
- Заяви до міжнародного Реєстру збитків
- Гранти єРобота
- Будівельні послуги
- єПідприємець
- єОселя
- єДекларація
- Шлюб онлайн (крім послуги заручин)
Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі.
“Тож якщо плануєте скористатися послугами у Дії — радимо зробити це заздалегідь або після оновлення”, – попередили на diia.gov.ua.