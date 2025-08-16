Частина сервісів у Дії тимчасово буде недоступна

З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у Дії буде недоступна – Мін’юст планово оновлюватиме реєстри, йдеться у повідомленні на порталі diia.gov.ua.

Під час проведення робіт у реєстрах – ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших – на порталі та в застосунку Дія тимчасово будуть недоступні послуги:

Реклама

Реклама

Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП

Дія.QR

єВідновлення

Бронювання працівників

Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС

Перереєстрація авто

Актові записи про зміну імені

Актові записи про народження

Актові записи про шлюб

Актові записи про розлучення

Свідоцтва про народження

Витяг про місце проживання дитини

Заява про субсидію

єМалятко

Державна реєстрація прав на нерухоме майно

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Витяг з ЄДР

Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту

Зміна місця проживання

Заяви до міжнародного Реєстру збитків

Гранти єРобота

Будівельні послуги

єПідприємець

єОселя

єДекларація

Шлюб онлайн (крім послуги заручин)

Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі.

“Тож якщо плануєте скористатися послугами у Дії — радимо зробити це заздалегідь або після оновлення”, – попередили на diia.gov.ua.