        Частина сервісів у Дії тимчасово буде недоступна

        Віктор Алєксєєв
        16 Серпня 2025 19:11
        Ілюстративне фото / Фото diia.gov.ua
        Ілюстративне фото / Фото diia.gov.ua

        З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у Дії буде недоступна – Мін’юст планово оновлюватиме реєстри, йдеться у повідомленні на порталі diia.gov.ua.

        Під час проведення робіт у реєстрах – ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших – на порталі та в застосунку Дія тимчасово будуть недоступні послуги:

        • Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП
        • Дія.QR
        • єВідновлення
        • Бронювання працівників
        • Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС
        • Перереєстрація авто
        • Актові записи про зміну імені
        • Актові записи про народження
        • Актові записи про шлюб
        • Актові записи про розлучення
        • Свідоцтва про народження
        • Витяг про місце проживання дитини
        • Заява про субсидію
        • єМалятко
        • Державна реєстрація прав на нерухоме майно
        • Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
        • Витяг з ЄДР
        • Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту
        • Зміна місця проживання
        • Заяви до міжнародного Реєстру збитків
        • Гранти єРобота
        • Будівельні послуги
        • єПідприємець
        • єОселя
        • єДекларація
        • Шлюб онлайн (крім послуги заручин)

        Інші сервіси працюватимуть у звичайному режимі.

        “Тож якщо плануєте скористатися послугами у Дії — радимо зробити це заздалегідь або після оновлення”, – попередили на diia.gov.ua.


