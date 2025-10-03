        Суспільство

        Частина руйнувань — критичні: Нафтогаз повідомив про наслідки нічної атаки на газовидобувну інфраструктуру

        Галина Шподарева
        3 Жовтня 2025 13:49
        Пожежа після обстрілу / Фото: Нафтогаз
        У ніч на 3 жовтня росіяни завдали наймасованішого від початку повномасштабної війни удару по газовидобувних активах Групи Нафтогаз. Під ударом перебували об’єкти у Харківській та Полтавській областях.

        Про це повідомили в НАК “Нафтогаз України”.

        По потужностях на Харківщині та Полтавщині випустили 60 БпЛА й 35 ракет, суттєва частина з яких – балістичні. Частину цілей вдалося збити, проте є й влучання.

        “Унаслідок цієї атаки значна частина наших обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань – критичні”, – сказав голова правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький.

        На місцях влучань працюють фахівці Нафтогазу, ДСНС та інші аварійні служби. Триває ліквідація наслідків удару.


