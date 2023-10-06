Економіка

Частина Харкова залишається без світла через ранковий ракетний удар

6 Жовтня 2023 13:29
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електропостачання

Унаслідок ранкового ракетного удару російських агресорів по центру Харкова пошкоджено лінії електропередачі, внаслідок чого тимчасово без світла залишаються 33 юридичні та 127 фізичних споживачів, повідомило Міністерство енергетики.

Водночас, згідно з його оновленням у телеграм-каналі у п’ятницю, енергетикам уже вдалося під’єднати 50 тис. споживачів у Київській області, знеструмлених учора через вимкнення дією захисту підстанції 110 кВ (зокрема, були вимкнення м. Біла Церква – ЕР).

За даними Міненерго, знеструмлювалися також 23 населені пункти в Донецькій області, але через обстріли окупантів. З цієї ж причини традиційно без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Міністерство також повідомило, що 5 жовтня застосовувалося обмеження виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії загальною потужністю 404 МВт (на 4 жовтня інформації про обмеження не було).

За даними сайту ENTSO-E, на п’ятницю, 6 жовтня, дещо зріс імпорт е/е – з 900 МВт-год у четвер до 1017 МВт-год (надходить зі Словаччини). Водночас також зріс експорт – з 1454 МВт-год до 1622 МВт-год (у Словаччину та Молдову).


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