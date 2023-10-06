Частина Харкова залишається без світла через ранковий ракетний удар

Унаслідок ранкового ракетного удару російських агресорів по центру Харкова пошкоджено лінії електропередачі, внаслідок чого тимчасово без світла залишаються 33 юридичні та 127 фізичних споживачів, повідомило Міністерство енергетики.

Водночас, згідно з його оновленням у телеграм-каналі у п’ятницю, енергетикам уже вдалося під’єднати 50 тис. споживачів у Київській області, знеструмлених учора через вимкнення дією захисту підстанції 110 кВ (зокрема, були вимкнення м. Біла Церква – ЕР).

За даними Міненерго, знеструмлювалися також 23 населені пункти в Донецькій області, але через обстріли окупантів. З цієї ж причини традиційно без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Міністерство також повідомило, що 5 жовтня застосовувалося обмеження виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії загальною потужністю 404 МВт (на 4 жовтня інформації про обмеження не було).

За даними сайту ENTSO-E, на п’ятницю, 6 жовтня, дещо зріс імпорт е/е – з 900 МВт-год у четвер до 1017 МВт-год (надходить зі Словаччини). Водночас також зріс експорт – з 1454 МВт-год до 1622 МВт-год (у Словаччину та Молдову).