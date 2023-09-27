Cенат США схвалив проєкт фінансування, який допоможе уникнути “шатдауну”. У ньому – $6 млрд для України

Сенат США більшістю голосів підтримав короткострокову бюджетну резолюцію, яка має допомогти уникнути призупинення роботи уряду США. Документ передбачає близько 6 мільярдів доларів на військові зусилля в Україні.

Про це пишуть Reuters та The New York Times.

Уже з 1 жовтня в США може настати «шатдаун» — часткове призупинення роботи уряду — якщо до 30 вересня Конгрес (це Палата представників і Сенат) не схвалить бюджетні питання на наступний фінансовий рік.

Якщо питання не вирішать вчасно, «шатдаун» потенційно може спричинити збій у наданні низки державних послуг, затримку зарплат і завдати шкоди національній економіці (якщо триватиме довго). Тисячі федеральних держслужбовців відправлять у відпустку, тобто їм накажуть не з’являтися на роботі та не будуть виплачувати зарплату на період припинення роботи. Держслужбовці, які надають «основні послуги», як-от управління повітряним рухом чи правоохоронні органи, продовжують працювати, але не отримують зарплату, доки Конгрес розв’яже питання.

У Держдепі США вважають, що «шатдаун» не вплине на військову допомогу Україні, але може вплинути на швидкість її надання.

Щоб запобігти «шатдауну», Сенат США переважною більшістю голосів (77 проти 19) проголосував за проєкт короткострокової бюджетної резолюції. Цей документ передбачає фінансування уряду США до 17 листопада, тобто на 45 днів, потягом яких вважається, що буде знайдено компромісні рішення щодо бюджету на 2024 фіскальний рік.

Пані посол України в США Оксана Маркарова пояснила, що Сенат провів процедурне голосування, яке зробить можливим внесення законопроєкту на голосування в Сенаті найближчим часом, після чого ухвалений законопроєкт буде направлено на розгляд Палати представників.

Внесений законопроєкт про безперервні асигнування на 2024 рік передбачає виділення 6,152 мільярда доларів на додаткову допомогу Україні, зокрема:

4,499 млрд доларів — оборонні видатки;

1,650 млрд доларів — економічна підтримка (у тому числі пряма бюджетна).

«Це тільки поданий проєкт. До зупинки уряду залишається 3 робочих дні, протягом яких будуть тривати дуже активні дискусії і в Сенаті, і в Палаті представників. За якими ми в посольстві не тільки активно стежимо, але й активно адвокатуємо необхідність безперервної підтримки України», — пише Маркарова.