Кримінал

Бив і змушував їсти фекалії: у Києві судитимуть чоловіка, який знущався над собакою
3 Березня 2025 14:26
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Київська міська прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо 30-річного чоловіка, який жорстоко поводився зі своїм собакою.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, в присутності 8-річної доньки він змушував 11-річного той-тер’єра їсти власні фекалії та бив його, намагаючись “привчити” тварину до туалету.

Той-тер’єр / Фото: Київська міська прокуратура

Обурена поведінкою батька, дівчинка зняла знущання на відео. Пізніше її мати передала запис правоохоронцям, після чого собаку вилучили та передали волонтерам.

Ветеринарна експертиза виявила у тварини тілесні ушкодження підборіддя та носа.

Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі за жорстоке поводження з твариною.


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