Бив і змушував їсти фекалії: у Києві судитимуть чоловіка, який знущався над собакою

Київська міська прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо 30-річного чоловіка, який жорстоко поводився зі своїм собакою.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
За даними слідства, в присутності 8-річної доньки він змушував 11-річного той-тер’єра їсти власні фекалії та бив його, намагаючись “привчити” тварину до туалету.
Обурена поведінкою батька, дівчинка зняла знущання на відео. Пізніше її мати передала запис правоохоронцям, після чого собаку вилучили та передали волонтерам.
Ветеринарна експертиза виявила у тварини тілесні ушкодження підборіддя та носа.
Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі за жорстоке поводження з твариною.