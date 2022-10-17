Економіка

Бюро Zaha Hadid Architects зробило концепт для виставки Expo 2030 в Україні

17 Жовтня 2022 14:40
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виставка, expo

Британське архітектурне бюро Zaha Hadid Architects зробило концепт дизайну міжнародної виставки Expo 2030, яку хоче приймати в себе Україна.

Концепція проекту називається «Ренесанс. Технології. Майбутнє». Бюро Zaha Hadid Architects розробляло його з урахуванням природних особливостей локації та вимог до виставкового центру. Його вартість складає 1,3 млн євро.

Запланована територія сягає близько 250 га в межах Одеси у полях зрошення біля Хаджибейського лиману.

Чи оберуть Одесу як локацію для майбутньої міжнародної виставки, стане відомо через рік, у листопаді 2023 року.


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