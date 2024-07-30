Суспільство

Битва за Торецьк є питанням найближчого часу, – Deep State
30 Липня 2024 18:56
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війна, окупація
Місто Торецьк на мапі Deep State

Тривають бої на підступах до Торецька, російські окупаційні війська насичують живою силою населені пункти Залізне на Північне.

Про це повідомляє аналітична спільнота Deep State.

Аналітики попереджають, що російські окупанти, ймовірно, найближчим часом зосередять свої основні зусилля для захоплення териконів шахти імені Артема і шахти Північна.

“Початок битви за Торецьк є питанням найближчого часу. На жаль, поки що немає успішного рецепта як протистояти такій кількості піхоти без втрат позицій”, — йдеться у повідомленні..

Аналітики також вважають, що якщо росіяни зможуть захопити Залізне, тоді під загрозою опиниться тил українських підрозділів у Нью-Йорку.

“Це не тільки погіршить умови для оборони селища, а й поставить під загрозу оточення сили, які перебувають на схід від нього”, — попереджають у Deep State.


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