Суспільство

Бєлгородський губернатор заявив про підготовку до зими без світла і газу
20 Листопада 2024 20:51
читать на русском →
росія
Ілюстративне фото з соцмереж

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що регіон готується до можливого погіршення оперативної ситуації, зокрема до потенційної відсутності світла і газу в деяких населених пунктах. 

“Ми зараз готуємося до важкої зими. Коли не буде газу, коли не буде світла, не буде можливості пожежних, рятувальних машин вийти до жителів. Тому ми нарубали дров, наробили буржуйок, купили генератори”, – цитують росЗМІ Гладкова. 

За його словами, область закупила машини, засоби радіоелектронної боротьби, детектори і квадроцикли. Він додав, що влада не може “на 100% передбачити, що буде”, але готова “до різних сценаріїв”. 


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
20 Листопада 2024 21:43

The Financial Times: Україна обстрілює Росію британськими ракетами Storm Shadow
20 Листопада 2024 21:23

Посольство США у Києві відновлює свою роботу
20 Листопада 2024 20:41

Ми зараз не маємо такої сили, щоб відкинути росіян на кордони 1991 року, – Зеленський
20 Листопада 2024 20:02

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з артилерією, бронетехнікою та ППО
20 Листопада 2024 18:45

Росіяни розстріляли українських полонених на Покровському та Курському напрямках
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
усі думки