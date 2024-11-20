Бєлгородський губернатор заявив про підготовку до зими без світла і газу

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що регіон готується до можливого погіршення оперативної ситуації, зокрема до потенційної відсутності світла і газу в деяких населених пунктах.

“Ми зараз готуємося до важкої зими. Коли не буде газу, коли не буде світла, не буде можливості пожежних, рятувальних машин вийти до жителів. Тому ми нарубали дров, наробили буржуйок, купили генератори”, – цитують росЗМІ Гладкова.

За його словами, область закупила машини, засоби радіоелектронної боротьби, детектори і квадроцикли. Він додав, що влада не може “на 100% передбачити, що буде”, але готова “до різних сценаріїв”.