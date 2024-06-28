Бурштинська ТЕС не підлягає відновленню після російських атак, – ОВА

Росіяни атакували Бурштинську теплоелектростанцію на Івано-Франківщині понад 12 разів, об’єкт не підлягає відновленню.

Про це заявила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в ефірі радіо Західний полюс.

“Ми вже розуміємо, що Бурштинська ТЕС не підлягає відновленню, вона надзвичайно сильно зруйнована”, – сказала Онищук.

Вона також зазначила, що через руйнування електростанції місто Бурштин може залишитися без тепла та гарячої води взимку. Бурштину вже погодили виділення шести котелень для забезпечення соціальних об’єктів та населення.