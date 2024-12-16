Політика

Бундестаг висловив вотум недовіри канцлеру Олафу Шольцу
16 Грудня 2024 17:46
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німеччина, шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц / Фото: facebook/olafscholz

У Бундестазі оголосили вотум недовіри до уряду канцлера Олафа Шольца, повідомляє Deutsche Welle.

Тепер канцлер має звернутися до федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра з проханням розпустити парламент. Президент має 21 день для прийняття рішення.

Після розпуску парламенту повинні відбутися нові вибори протягом 60 днів – 23 лютого було попередньо погоджено як дату голосування.

Зазвичай федеральні вибори відбуваються раз на чотири роки, але в разі політичної кризи або коли підтримка канцлера в парламенті суттєво знижується, вибори можуть бути проведені раніше.

Розпад трипартійного уряду Шольца стався 6 листопада, після того, як він звільнив міністра фінансів через тривалі суперечки щодо відродження економіки. 

Цей випадок є лише шостим в історії післявоєнної Німеччини, коли було порушено питання вотуму недовіри. Останній раз такий випадок стався у 2005 році, коли канцлер Герхард Шредер організував дострокові вибори, на яких перемогла Ангела Меркель з мінімальним відривом.


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