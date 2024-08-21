Будувати фортифікації на Харківщині доручили компаніям, пов’язаним з РФ і ОПЗЖ, – ЗМІ

Компанія “Проєктний альянс” за час повномасштабного вторгнення отримала 1,2 мільярда з бюджету, однак має зв’язок з РФ і ОПЗЖ.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

ТОВ “Проєктний альянс”, яке будувало укріплення на Харківщині, заснували 3 роки тому. Станом на зараз ця фірма вже отримала замовлень на понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Це і реконструкції соціальних обʼєктів, і будівництво у сфері тероборони. На фортифікації лише цього року Харківська ОВА перерахувала фірмі вже 266 мільйонів гривень.

Нещодавно більшість судових ухвал за кримінальними провадженнями щодо завищення цін на деревину з судового реєстру зникли.

Але в одному судовому рішенні, яке ще є в публічному доступі, зазначено: “Досудовим розслідуванням встановлено, що деревина, яка надійшла на адресу Департаменту житлово-комунального господарства від ТОВ “ГЕРЦ ІНДУСТРІЯ”, використовувалась під час виконання договорів з будівництва фортифікаційних споруд, укладених з низкою товариств, зокрема ТОВ “ПРОЄКТНИЙ АЛЬЯНС”. Оглядом об’єктів встановлено неякісне їхнє виконання (засипані траншеї, підвалені конструкції, наявність тріщин та отворів тощо). Територіальною громадою на баланс споруди прийняті не були у зв’язку з неякісним та неповним виконанням робіт, а також невідповідністю технічній документації”.

ТОВ “Проєктний альянс” належить порівну Андрію Колосу та Олександру Сорочинському. Андрій Колос — ексочільник департаменту економіки Харківської ОДА, чинний член виконкому Харківської облради, який колись балотувався від ОПЗЖ, та експомічник депутата Фельдмана (який до березня 2022 року теж входив до ОПЗЖ, а колись — до БЮТ та “Партії регіонів”).

Олександр Сорочинський до травня 2022 року мав спільний бізнес з громадянином РФ, москвичем Олегом Лукіним. У 2013 суд постановив ліквідувати їхню спільну ТОВку, однак вони досі цього не зробили.

На початку 2023 року, коли “Проєктний альянс” активно отримував підряди ХОВА, серед його засновників був такий собі Ігор Рожков.

Людина з таким самим ім’ям в російських реєстрах зазначена як громадянин РФ, який є засновником кількох російських будівельних фірм. Родина Рожкова, до якої входить і його брат Микита Рожков — депутат Харківської райради, теж від ОПЗЖ, — свого часу активно вела бізнес у РФ.