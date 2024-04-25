Політика

Будемо говорити про проблеми, – Зеленський про завтрашнє засідання “Рамштайн”

25 Квітня 2024 21:07
зброя, рамштайн
Сирський, Умєров і Буданов представляють Україну на Рамштайні-19 / Фото: Міноборони

Завтра, 26 квітня, відбудеться 21-ше засідання Контактної групи з оборони України “Рамштайн”. Основна тема зустрічі – вирішення проблем, які виникли через призупинення американської допомоги.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

“Будемо говорити зокрема про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли ми чекали рішень про американську підтримку. Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали й щодо наповнення пакетів потрібною зброєю, і щодо логістики”, – сказав Зеленський.

Нове засідання “Рамштайну” пройде після того, як у США ухвалили закон з допомогою Україні на понад 60 млрд доларів. Вашингтон вже анонсував перший пакет, до якого увійшли далекобійні ракети ATACMS.


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