Будемо говорити про проблеми, – Зеленський про завтрашнє засідання “Рамштайн”

Завтра, 26 квітня, відбудеться 21-ше засідання Контактної групи з оборони України “Рамштайн”. Основна тема зустрічі – вирішення проблем, які виникли через призупинення американської допомоги.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

“Будемо говорити зокрема про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли ми чекали рішень про американську підтримку. Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали й щодо наповнення пакетів потрібною зброєю, і щодо логістики”, – сказав Зеленський.

Нове засідання “Рамштайну” пройде після того, як у США ухвалили закон з допомогою Україні на понад 60 млрд доларів. Вашингтон вже анонсував перший пакет, до якого увійшли далекобійні ракети ATACMS.