“Буде важка та тривала боротьба” – Пентагон про український контрнаступ

Міністерство оборони США фіксує просування вперед Сил оборони України в рамках контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка й тривала боротьба.

Про це заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер на брифінгу у вівторок.

За словами Райдера, у США продовжують бачити, як український контрнаступ “просувається вперед”, додавши, що для ЗСУ це “була і буде важка боротьба”.

Генерал також наголосив на коментарях міністра оборони США Ллойда Остіна, що “це буде марафон, а не спринт”, резюмувавши, що Вашингтон “продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”.

“І тому ми знову зосередимося на спілкуванні з ними, нашими союзниками і партнерами, щоб гарантувати, що коли у них (ЗСУ –ред.) виникнуть потреби на полі бою, ми зможемо їх підтримати”, – зазначив Райдер.