Буданов зустрівся з послом Японії в Україні

У вівторок, 30 січня, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов та перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова зустрілися з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі

Про це пише Еспресо з посиланням на пресцентр ГУР у телеграм.



“Японія – один із найбільш надійних та послідовних партнерів нашої держави у боротьбі з терористичною Москвою”, – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що представники української розвідки та МЗС обговорили з послом Японії зміцнення співпраці країн на тлі російської агресії.

“Продовжуємо діалог, ділимось досвідом, обговорюємо цікаві ідеї, зміцнюємо партнерство заради руху до справедливого світу та звільнення усіх наших земель від російських окупантів”, – наголосили у ГУР.