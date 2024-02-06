Політика

Буданов закликає Канаду передати Україні авіаракети, списані на утилізацію

6 Лютого 2024 08:50
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канада, буданов
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов / Фото ГУР МО

Керівник української розвідки Кирило Буданов закликав уряд Канади передати Україні понад 83 тисячі ракет CRV7, які там планують утилізувати.

Про це він сказав в інтерв’ю канадському Global News.

За словами Буданова, це допомогло б Україні відбиватися від російських військ і заощадило б канадським платникам податків витрати на утилізацію цих ракет. CRV7 можна використовувати як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків і артилерії.

Буданов відзначив, що Україна обговорювала це питання з Канадою, але все ще очікує на рішення.

Понад 83 тисячі ударних ракет класу «повітря — земля» CRV7 зберігаються на складі боєприпасів канадських збройних сил. Канаді вони більше не потрібні, і вона вже обрала приватного підрядника для їхньої утилізації.

Канадські посадовці заявили, що розглядають запит України, але попередили, що ракетам CRV7 вже десятиліття, і вони могли стати нестабільними, а отже — небезпечними для використання й транспортування.

Проте Буданов стверджує, що «українці готові взяти на себе ризики» і звикли працювати зі старими боєприпасами.


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