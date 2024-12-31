Буданов вважає, що 2025 рік буде для України кращим за 2024-й

Начальник Головного управління Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що 2025 рік обіцяє бути кращим для України, ніж 2024-й. За його словами, є конкретні причини для оптимізму.

В ефірі телемарафону Буданов зазначив, що в кінці 2023 року він сказав, що 2024 рік буде складним для України. Натомість на 2025 рік у нього є більше надій, і він вірить, що це буде рік, який принесе багато позитивних змін.

“Якщо сформулювати так само запитання щодо 2025-го, то тут набагато більше в мене оптимізму. 2025-й буде точно кращим за цей. Для цього є конкретні причини. І я сподіваюся, ми у 2025 році побачимо дуже багато гарних подій, які в кінцевому підсумку принесуть нам усе те, чого ми так чекаємо”, – сказав Буданов.

Очільник ГУР також додав, що якщо Росія не змінить своєї позиції до середини 2025 року, то їй доведеться приймати важкі рішення, що вплинуть на фінансову та економічну ситуацію в країні. Однак він вважає, що Росія намагатиметься уникнути цих рішень.

Він підкреслив, що питання мирного вирішення війни значною мірою залежить від дій українців: “У перемогу ми віримо, тому я впевнений, що ми її досягнемо. Із цим і пропоную входити у 2025 рік”.