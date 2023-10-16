Політика

Буданов розповів, що робив перед війною: заселився в ГУР та говорив з головою ОП

16 Жовтня 2023 17:43
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Керівник розвідки Кирило Буданов заселився в будівлю Головного управління розвідки напередодні повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року та говорив із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком о 3:30.

Про це повідомляє новий епізод подкасту “Української правди” “24.02: Реконструкція

“Дату росіяни постійно переносили. Останні два тижні там постійно вони на день, на два відтягували і відтягували. Але 23-го числа приблизно, здається, о 14:30 ми чітко отримали інформацію, що о четвертій ранку буде початок і як саме. 

Це було доведено до першої особи держави. Він віддав розпорядження. Але просто порахуйте, до 4-ої ранку вже не так багато лишалося часу”.

“Ми ввечері сходили в магазин на Петрівці, продуктовий. Гарно це пам’ятаю. Там купили продукти, я і дружина. Заселились у кабінет, лягли, розмовляли з нею, чекали. Потім я трошки задрімав. І приблизно десь о 3:30 мені зателефонував керівник Офісу президента і каже: “Ну от вже 3:30, наче все спокійно. Може, якось обійдеться?”. 

Кажу: “Ну, давайте сподіватись на краще, але щось я сумніваюся в цьому”. І так ми з ним проговорили майже до четвертої години”. 

Буданов також каже, що для нього було важливо щоб його інформація про вторгнення виявилася правдивою. 

“Для мене, ви маєте ще розуміти, це ж теж виклик був. Тому що якщо я як керівник спецслужби дав би неправильну доповідь, це ганьба була б для мене. 

Реально десь о 4:20 вже почало прилітати, бо ракети були вже в повітрі, певний час вони ще летіли. Ну все, я видихнув. Тепер треба починати працювати над наступним питанням”. 


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