Буданов розповів, коли українцям чекати результати контрнаступу

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що основним завданням українських військових під час контрнаступу є звільнення всіх окупованих територій.

Про це пише РБК-Україна.

“Найближчим часом усі побачать очікувані результати”, – сказав він.

Окрім цього Буданов погодився з оцінками офіційних осіб США, щодо того, що Україна зможе покращити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження військової логістики росіян на території окупованого Криму та в глибині Донбасу.

Він наголосив, що Україна підходить до вирішальної битви, проте її деталі є таємницею. Також Буданов зазначив, що Росія накопичує ракети для зриву наступу України.