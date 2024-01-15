Суспільство

Буданов пояснив, як знищення А-50 може вплинути на авіацію РФ

15 Січня 2024 19:10
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ппо, буданов

Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та значне пошкодження повітряного пункту управління Іл-22 завдало значного удару по військово-повітряних силах ворога.

Про це сказав очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю Financial Times.

«А-50 був збитий і вибухнув… Іл-22 був сильно пошкоджений, але, на жаль для нас, йому вдалося здійснити аварійну посадку в Анапі (російське місто на узбережжі Чорного моря)», – сказав він.

За словами Буданова, на цей час у Росії є лише вісім А-50 в хорошому стані. Він додав, що знищення літака, ймовірно, вплине на здатність РФ діяти і підтримувати зв’язок в зоні конфлікту «цілодобово».


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