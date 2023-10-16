Суспільство

Буданов по рації змусив 19 росіян здатись у полон — спецпризначенець Лютий

16 Жовтня 2023 11:35
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Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов у переговорах по рації змусив 19 росіян здатись у полон.

Про це розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу Артан Олександр Лютий в интервью РБК-Украина.

За його словами, спецпризначенців розвідки нерідко відправляють на завдання, де доведеться стикнутись з кратною перевагою ворога. У деяких з операцій безпосередньо бере участь і Буданов.

«Під час одного з завдань штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто покинути зону дії, бо зрозуміла, що чинити опір вже не здатна. Тоді якраз з нами був присутній Кирило Олексійович. Він буквально в особистій розмові, лише одними переговорами по рації, змусив 19 росіян просто здатись у полон. Це неймовірна сила духу», — розповів він.

За його словами, «усі тоді відчули такий моральний підйом», коли почули голос Буданова.

«Адже більшість тоді не здогадувалися, що разом з нами, у нашому секторі, знаходиться начальник ГУР», — сказав «Лютий».


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