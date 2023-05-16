Буданов: Наступальний потенціал Росії повністю вичерпано

Наступального потенціалу Росія більше не має, натомість вона побудувала серйозні лінії оборони, – сказав в інтерв’ю глава військової розвідки України Кирило Буданов.

“Він [потенціал для наступальних дій] абсолютно вичерпаний, вони зараз мають потенціал для оборони. Це правда: оборону вони збудували ешелоновану, правильну, потужну оборону. Але це вже не та російська армія, яка могла проводити серйозні наступальні операції”, – сказав керівник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю програмі “Різні люди”.

За словами Буданова, все, що Росія могла залишити проти України, вона вже задіяла.

Відповідаючи на запитання про чисельність російського угруповання, Буданов сказав, що з Україною воюють близько 370 тисяч осіб “військового компоненту”, трохи більше 20 тисяч військовослужбовців Нацгвардії та близько семи тисяч членів “різних воєнізованих формувань – приватних військових компаній, різного роду добровольців і таке інше”.