Британський мільярдер купив 25% акцій ФК “Манчестер Юнайтед”

Британський мільярдер Джим Реткліфф завершив купівлю частки англійського футбольного клубу “Манчестер Юнайтед” за 1,3 мільярда доларів, перемігши конкурентні заявки від нафтових держав і хедж-фондів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Через свій хімічний конгломерат Ineos Group Реткліфф заплатить 33 долари за акцію за 25% акцій клубу, оцінивши клуб приблизно в 5,4 мільярда доларів, що нижче початкових сподівань у 6 мільярдів доларів.

Протягом більшої частини минулого року Реткліфф боровся з конкурентною пропозицією шейха Джассіма бін Хамада Аль Тані, третього сина колишнього прем’єр-міністра Катару, щодо прямого контролю над клубом.

Катарська група дала зрозуміти, що не буде переплачувати за клуб. У жовтні вони відкликав свою пропозицію, яка, як стверджувалося, складала близько 5 мільярдів фунтів стерлінгів, але, ймовірно, включала борг і безліч фінансових додаткових коштів, таких як перепланування тренувального майданчика.

Ця перемога також зміцнює плани Реткліффа побудувати особисту спортивну імперію після провалу останньої спроби купити ФК “Челсі” минулого року.

Через свого хімічного гіганта Ineos Реткліфф також володіє французькою Лігою 1 OGC Nice, велосипедною групою, раніше відомою як Team Sky, і часткою в команді Mercedes-AMG Petronas Formula One.

“Наші спільні амбіції зрозумілі: ми всі хочемо побачити “Манчестер Юнайтед” там, де йому належить — на самій вершині англійського, європейського та світового футболу”, — сказав Реткліфф у заяві.