Британський доброволець понад тиждень ішов від Будапешта до Ужгорода, щоб долучитись до лав ЗСУ

Британець Маркус Сміт пішки здолав шлях від Будапешта до Ужгорода, щоб стати в стрій Збройних Сил України.

Для цього йому знадобилося 8 днів, повідомляє Закарпатський ОТЦК та СП.

“На жаль Путін не хоче миру, і я відчуваю, що він не захоче зупинитися на Україні. Він захоче більше й більше, і це може призвести до Третьої світової війни, у якій він буде як Гітлер”, — пояснив Сміт.

Він також згадав про Другу світову війну, в якій його рідна Велика Британія вистояла і зберегла свободу завдяки допомозі інших країн.

“Якби не ті хлопці, які пішли вперед, ми програли б ту війну. Якщо ми зараз не допоможемо вашій армії, то можемо опинитися в глобальному конфлікті, й це буде дуже погано для всіх”, — додав чоловік.