Британські та американські кораблі відбили найбільшу атаку хуситів у Червоному морі

Британський есмінець разом із військовими кораблями США відбили найбільшу атаку єменських хуситів у Червоному морі.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у Х.

За його словами, британський ракетний есмінець HMS Diamond разом із військовими кораблями США відбили найбільшу на сьогодні атаку підтримуваних Іраном хуситів у Червоному морі.

Министр додав, що HMS Diamond також відбиває численні атаки безпілотників, націлених на есмінець та торгові судна, гарматами та ракетами Морська гадюка (Sea Viper).

