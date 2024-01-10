Політика

Британські та американські кораблі відбили найбільшу атаку хуситів у Червоному морі

10 Січня 2024 12:29
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сша, британія, іран

Британський есмінець разом із військовими кораблями США відбили найбільшу атаку єменських хуситів у Червоному морі.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у Х.

За його словами, британський ракетний есмінець HMS Diamond разом із військовими кораблями США відбили найбільшу на сьогодні атаку підтримуваних Іраном хуситів у Червоному морі.

Министр додав, що HMS Diamond також відбиває численні атаки безпілотників, націлених на есмінець та торгові судна, гарматами та ракетами Морська гадюка (Sea Viper).


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