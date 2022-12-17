Британські розвідники пояснили, чому росіяни не запускають безпілотники з Криму

Протягом останніх днів російська армія атакувала критину інфраструктуру України, зокрема іранськими безпілотниками, які запускали з Краснодарського краю Росії. Натомісь окупанти припинили здійснювати атаки дронами з анексованого Криму.

Про це повідомили у Мінобороні Великої Британії в Twitter.

Хвилі ударів в основному складалися з повітряних і морських запусків крилатих ракет, але майже напевно також включали надані Іраном безпілотні літальні апарати (БПЛА), запущені з Краснодарського краю Росії.

Раніше ці БПЛА в основному запускалися з місць в окупованому Криму.

Зміна місця запуску, ймовірно, пов’язана із занепокоєнням Росії щодо вразливості Криму, але це також зручно для поповнення запасів із ймовірної точки прибуття зброї в Росію, в Астрахань.