Британські інженери навчили українських колег методам захисту енергетичного сектора

Королівські інженери британської армії навчили українських цивільних інженерів методам захисту енергетичного сектора від російських атак цієї зими, повідомило Міністерство оборони Великобританії.

Як вказує The Guardian, це одна із найбільших загроз для життя та безпеки українського громадянського населення.

Експерти використали свій професійний досвід для проведення елементів навчання на газовому заводі, військовому аеродромі та портовому об’єкті Великобританії.

“Пакет двотижневого навчання було розроблено на запит з України. Міністр оборони Великобританії Грант Шеппс заявив, що навчання потрібне для захисту українських громадян з наближенням холодів”, – пише The Guardian.