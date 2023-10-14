Британські гаубиці замовкають в Україні через “катастрофічний” брак снарядів

Британські артилерійські гармати, що були поставлені в Україну, мовчать на полі бою через брак боєприпасів до них, повідомили The Telegraph у ЗСУ.

Українські солдати, навчені НАТО на гаубицях L119, змушені стріляти з них рідше одного разу на день через «катастрофічний» брак снарядів.

В одному з передових підрозділів заявили, що натомість вони використовували польову зброю часів Другої світової війни, оскільки в неї все ще були запаси снарядів.

Це відкриття відбулося після того, як минулого тижня найвищий військовий чиновник НАТО попередив, що альянс швидко закінчує артилерійські снаряди, які можна передати Україні.

Роб Бауер, голландський адмірал, який очолює Військовий комітет НАТО, заявив на Варшавському безпековому форумі, що «дно бочки тепер видно».

Гострий дефіцит продемонстрували військовослужбовці 80-ї десантно-штурмової бригади, яка отримала частину партії з 36 гаубиць L119, поставлених до Києва Великобританією минулого року.

«Мірон», командир артилерії, дислокованої неподалік Бахмута, розповів The Telegraph: «Британська L119 — гарна гармата, з нею дуже зручно працювати і вона точна для стрілянини. Але у нас для цього недостатньо снарядів – минулого тижня ми за весь тиждень випустили лише п’ять снарядів.

«Вона катастрофічно обмежена. Коли ми в бою, нам доводиться дуже ретельно зважувати, чи варто використовувати снаряд чи ні».

Влітку Мирона та його товаришів відправили до Німеччини для навчання на L119. Ця зброя має зробити їх набагато ефективнішими у прориві російських позицій.

Але через брак 105-мм снарядів НАТО їм довелося натомість вдатися до існуючих гаубиць радянських часів. Серед них давня 85-мм гармата Д-44, яка використовувалася у заключних битвах Другої світової війни.

«Це майже як музейний [експонат], але ми досі ним користуємося, оскільки принаймні ми маємо більше болванок для нього», — сказав Мирон.

«Це критична ситуація, оскільки це артилерійська війна – нестача снарядів вартує життів наших солдатів».

Його коментарі наголошують на давнині нарікання України на те, що за артилерійською могутністю її перевершує Росія, яка використовує на полі бою до 20 000 артилерійських снарядів на день. Один український оператор польової артилерії може легко використати понад 100 снарядів на день – за наявності запасів.