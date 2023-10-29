Політика

Британська розвідка звернула увагу на посилення цензури в інфопросторі РФ

29 Жовтня 2023 13:18
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розвідка британії

У середині жовтня 2023 року Міністерство освіти і науки Росії наказало університетам уникати відкритого обговорення будь-яких «негативних політичних, економічних і соціальних тенденцій» у Росії під час академічної діяльності. На це звертає увагу розвідка Британії у щоденному звіті.

Відомство вважає це “подальшим обмеженням інформаційного простору в Росії під час війни, що ускладнює відкрите обговорення політичних питань”.

“У довгостроковій перспективі це, ймовірно, сприятиме тенденції формування російської політики в ехокамері політично прийнятних, прокремлівських перспектив.

Цілком ймовірно, що Кремль хоче ще більше придушити негативні погляди на «спеціальну військову операцію» напередодні передбачуваного висунення кандидатури президента Володимира Путіна на переобрання в березні 2024 року”, – йдеться у повідомленні.


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