Політика

Британська розвідка: Україна володіє ініціативою на більшості напрямів фронту У своєму ранковому традиційному зведенні міноборони Великобританії дає оцінку оперативної ситуації на фронті з урахуванням масштабного паводку після руйнування Каховської греблі: В умовах вкрай складної оперативної обстановки на кількох ділянках фронту продовжуються запеклі бої. За більшістю напрямків ініціатива належить Україні. Судячи з дій російської армії, їй наказано якнайшвидше повернутися в наступ: чеченські підрозділи зробили безуспішну спробу захопити місто Мар’їнка під Донецьком, де лінія фронту майже не змінювалася з 2015 року. До вчорашнього дня (7 червня) рівень паводку в нижній течії Дніпра продовжував зростати після руйнування Каховської греблі, але, ймовірно, почне знижуватися 8 червня. Обстріл ускладнює спроби евакуації людей із затоплених районів. Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 8 June 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/abjNhlu7Xm — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 8, 2023



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