Політика

Британська розвідка: Україна володіє ініціативою на більшості напрямів фронту

8 Червня 2023 10:49
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розвідка британії

У своєму ранковому традиційному зведенні міноборони Великобританії дає оцінку оперативної ситуації на фронті з урахуванням масштабного паводку після руйнування Каховської греблі:

  • В умовах вкрай складної оперативної обстановки на кількох ділянках фронту продовжуються запеклі бої. За більшістю напрямків ініціатива належить Україні.
  • Судячи з дій російської армії, їй наказано якнайшвидше повернутися в наступ: чеченські підрозділи зробили безуспішну спробу захопити місто Мар’їнка під Донецьком, де лінія фронту майже не змінювалася з 2015 року.
  • До вчорашнього дня (7 червня) рівень паводку в нижній течії Дніпра продовжував зростати після руйнування Каховської греблі, але, ймовірно, почне знижуватися 8 червня. Обстріл ускладнює спроби евакуації людей із затоплених районів.

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