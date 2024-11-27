Британська розвідка: у медичній системі РФ занадто багато поранених 

Нестача бронетехніки та загроза ударів дронів суттєво ускладнюють евакуацію поранених російських військових, що спричиняє серйозні проблеми з медичною допомогою у військах окупантів на всіх рівнях.

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Російське незалежне видання Astra повідомило, що 14 листопада в Новосибірську десятки поранених солдатів влаштували заворушення через неналежне медичне обслуговування. Військові з 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу заявили про жорстоке поводження з боку командира та відмовлялися повертатися на фронт без адекватної медичної допомоги. Вони розбили вікна, пошкодили казарми, а частина з них покинула військовий комплекс.

За даними британської розвідки, через брак бронетехніки та загрозу дронів евакуація поранених затримується, що призводить до більш серйозних травм і збільшує смертність серед евакуйованих.

Посилаючись на інформацію Генштабу ЗСУ, британське Міноборони зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 700 тисяч осіб, з яких близько 500 тисяч отримали поранення.

“Цей рівень втрат чинить значний тиск на російську військово-медичну систему, викликаючи дефіцит медичного персоналу та логістичні труднощі. Такі проблеми, ймовірно, збережуться як мінімум у найближчі три місяці”, – зазначили у відомстві.