Політика

Британська розвідка: Росія, можливо, витратила майже всі іранські дрони

23 Листопада 2022 10:38
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розвідка британії

Сьогоднішній звіт розвідки британського міноборони присвячений іранським дронам, які останнім часом активно використовує російська армія у війні проти України.

Як йдеться в повідомленні, останнім часом Росія, ймовірно, намагалася завдавати ударів дронами по медичних установах, якщо виявляла їх.

“Росія, ймовірно, задумала кампанію з БПЛА, щоб компенсувати гостру нестачу крилатих ракет. Але цей підхід мав обмежений успіх. Більшість запущених БПЛА були знешкоджені”, – повідомляє британська військова розвідка.

Вона зазначає, що про удари іранських дронів-камікадзе публічно не повідомлялося приблизно з 17 листопада 2022 року.

“Росія, ймовірно, майже вичерпала свій поточний запас, але, можливо, намагатиметься його поповнити”, – припускає міноборони, оскільки закуповувати безпілотники за кордоном Росія може швидше, ніж виробляти нові крилаті ракети самостійно.


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