Політика

Британська розвідка присвятила щоденне зведення Пригожину

20 Червня 2023 10:23
11
читать на русском →
розвідка британії

Засновник «ЧВК Вагнер» Євген Пригожин вдався до чергової умисної спроби підірвати авторитет офіційної військової влади РФ, заявила розвідка Великобританії.

«19 червня 2023 року власник «ЧВК Вагнер» Євген Пригожин заявив, що чекає відповіді від Міноборони Росії щодо «контракту» власної розробки, який він передав до Міністерства за три дні до цього. Це сталося після ультиматуму, висловленого Міноборони Росії «Вагнеру» та іншим «добровольчим формуванням» щодо підписання контрактів із відомством до 1 липня 2023 року», – зазначили у розвідці.

Там зауважили, що хоча зміст документа Пригожина не було оприлюднено, «акт його передачі підвищує ставки і, найімовірніше, є черговою умисною спробою підірвати авторитет офіційної військової влади».

У розвідці Британії заявили, що тон Пригожина до Міноборони Росії став «однозначно конфронтаційним».

«Міністерство оборони РФ майже напевно вважає це дуже прикрим у той час, коли воно зіткнулося з контрнаступом України», – йдеться у повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Червня 2023 10:41
5

В Повітряних силах пояснили, як “шахеди” змогли долетіти до Львова
20 Червня 2023 10:07
14

Сі Цзіньпінь пообіцяв Блінкену не надавати летальної зброї Росії
20 Червня 2023 09:40
48

Байден заявив про реальність загрози застосування Путіним ядерної зброї
20 Червня 2023 09:22
52

У Львові розповіли подробиці нічних ударів безпілотниками
20 Червня 2023 09:01
28

Вночі знищено 32 “шахеди”
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
Віталій ПОРТНИКОВ

Путин и равнодушие
усі думки