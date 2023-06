Британська розвідка присвятила щоденне зведення Пригожину

Засновник «ЧВК Вагнер» Євген Пригожин вдався до чергової умисної спроби підірвати авторитет офіційної військової влади РФ, заявила розвідка Великобританії.

«19 червня 2023 року власник «ЧВК Вагнер» Євген Пригожин заявив, що чекає відповіді від Міноборони Росії щодо «контракту» власної розробки, який він передав до Міністерства за три дні до цього. Це сталося після ультиматуму, висловленого Міноборони Росії «Вагнеру» та іншим «добровольчим формуванням» щодо підписання контрактів із відомством до 1 липня 2023 року», – зазначили у розвідці.

Там зауважили, що хоча зміст документа Пригожина не було оприлюднено, «акт його передачі підвищує ставки і, найімовірніше, є черговою умисною спробою підірвати авторитет офіційної військової влади».

У розвідці Британії заявили, що тон Пригожина до Міноборони Росії став «однозначно конфронтаційним».

«Міністерство оборони РФ майже напевно вважає це дуже прикрим у той час, коли воно зіткнулося з контрнаступом України», – йдеться у повідомленні.

