Британська розвідка: прорив окупантів у Мар’їнці малоймовірний

Важкі бої за контроль над зруйнованим містом Мар’їнка та його околицями на південному сході України все ще тривають, проте великий прогрес РФ у цій ділянці фронту сумнівний.

Про це в соцмережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У розвідці вважають, що Росія ще більше скоротила невеликі ділянки території в межах міста, які контролюються Україною.

Одна з оперативних цілей Росії в цьому районі, ймовірно, полягає в тому, щоб захищати автомагістралі 00510 і N15, щоб зрештою просунутися далі на захід у напрямку до міста Курахове.

Проте, вважають аналітики, незважаючи на поступовий прогрес, великий та операційно значущий прорив Росії в цьому секторі залишається малоймовірним.