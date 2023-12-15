Суспільство

Британська розвідка: прорив окупантів у Мар’їнці малоймовірний

15 Грудня 2023 15:41
читать на русском →
мар'їнка, Британська розвідка

Важкі бої за контроль над зруйнованим містом Мар’їнка та його околицями на південному сході України все ще тривають, проте великий прогрес РФ у цій ділянці фронту сумнівний.

Про це в соцмережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У розвідці вважають, що Росія ще більше скоротила невеликі ділянки території в межах міста, які контролюються Україною.

Одна з оперативних цілей Росії в цьому районі, ймовірно, полягає в тому, щоб захищати автомагістралі 00510 і N15, щоб зрештою просунутися далі на захід у напрямку до міста Курахове.

Проте, вважають аналітики, незважаючи на поступовий прогрес, великий та операційно значущий прорив Росії в цьому секторі залишається малоймовірним.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Грудня 2023 15:41

Британська розвідка: прорив окупантів у Мар’їнці малоймовірний
15 Грудня 2023 12:45

На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі сільради
15 Грудня 2023 12:25

Євросоюз має альтернативний варіант виділення допомоги Україні
15 Грудня 2023 10:50

Словацькі перевізники припинили блокаду кордону з Україною
15 Грудня 2023 10:02

Україна отримає понад $1,3 млрд від Світового банку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки