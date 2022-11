Британська розвідка проаналізувала “успіхи” мобілізації в Росії

Традиційне ранкове зведення міністерство оборони Великобританії присвячує мобілізації в Росії та масовій загибелі непідготовлених бійців.

Оголошена президентом Путіним часткова мобілізація триває вже два місяці, а організація процесу та досвід резервістів, як і раніше, викликають багато питань.

Часто виникають ситуації, коли призиваються люди, які мають право не служити. Призовники не мають ані потрібної підготовки, ані мотивації до виконання бойових завдань, а спорядження вони забезпечують собі самі.

Більшість, хоч і не всі, мобілізовані резервісти служили раніше. Численні приклади говорять про те, що стан їхнього здоров’я, судячи з усього, не перевіряється належним чином, і багато хто змушений служити із серйозними хронічними захворюваннями.

Особливо тяжкі втрати серед мобілізованих зафіксовано в районі міста Сватове Луганської області, де новоприбулих було кинуто на копання складної системи траншей під артилерійським вогнем.

На Донеччині резервісти загинули у великій кількості під час лобових атак на потужні українські оборонні позиції біля міста Бахмут.

Кремль, як припускають британці, має турбувати, що все більше сімей резервістів готові ризикнути арештом, протестуючи проти умов, у яких служать їх родичі.

