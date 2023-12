Британська розвідка проаналізувала роль систем ППО малої дальності у війні в Україні

Зусилля як Росії, так і України подолати наземні системи протиповітряної оборони супротивника залишаються одним із найважливіших змагань війни. Про це йдеться у щоденній доповіді британської розвідки.

Аналітики звернули увагу, що з російської сторони зенітно-ракетна система малої дальності “Тор” (SA-15 Gauntlet за класифікацією НАТО) відіграє вирішальну та дуже ефективну роль.

З максимальною дальністю польоту 15 км SA-15 експлуатується підрозділами ППО російської армії та призначений для захисту лінії фронту наземних військ.

Це відрізняється від інших систем малої дальності, таких як SA-22 «Панцир», які експлуатуються російськими повітряно-космічними силами та зазвичай захищають командні вузли, ЗРК більшої дальності та авіабази.

“SA-15, фактично діючи як передня лінія розгорнутої російської мережі протиповітряної оборони в Україні, наразі використовується, зокрема, для протидії українським безпілотним літальним апаратам”, – зазначається в доповіді.

На думку британських фахівців, одним із ключових обмежень системи в поточній війні, ймовірно, є витривалість її екіпажу.

“Зі встановленим розподілом лише трьох операторів для кожної системи підтримання високого стану готовності протягом тривалого періоду часу, швидше за все, стане надзвичайним випробуванням на витривалість”, – вважають у британській розвідці.

