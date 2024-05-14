Суспільство

Британська розвідка проаналізувала наступ окупантів на Харківщині

14 Травня 2024 13:07
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розвідка британії, Харківщина
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Британська розвідка проаналізувала наступ армії РФ та пояснила, з якою метою Росія атакує Харківську область. 

Про це повідомляється у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 14 травня. 

Як зазначили у відомстві, новостворене північне угрупування російських окупаційних військ взяло під свій контроль кілька сіл у Харківській області, а за прикордонне місто Вовчанськ, яке майже напевно є найближчою метою Росії, зараз тривають бої.

“Відкриваючи додатковий напрямок для наступу, Росія майже напевно намагається відволікти українські ресурси від інших ділянок лінії фронту і створити загрозу Харкову, другому за величиною місту України”, – йдеться в огляді.

При цьому британські аналітики вважають малоймовірним, що Росія наростила достатню бойову міць, щоб захопити місто без залучення своїх додаткових сил в цей регіон.


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