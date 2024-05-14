Британська розвідка проаналізувала наступ окупантів на Харківщині

Британська розвідка проаналізувала наступ армії РФ та пояснила, з якою метою Росія атакує Харківську область.

Про це повідомляється у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 14 травня.

Як зазначили у відомстві, новостворене північне угрупування російських окупаційних військ взяло під свій контроль кілька сіл у Харківській області, а за прикордонне місто Вовчанськ, яке майже напевно є найближчою метою Росії, зараз тривають бої.

“Відкриваючи додатковий напрямок для наступу, Росія майже напевно намагається відволікти українські ресурси від інших ділянок лінії фронту і створити загрозу Харкову, другому за величиною місту України”, – йдеться в огляді.

При цьому британські аналітики вважають малоймовірним, що Росія наростила достатню бойову міць, щоб захопити місто без залучення своїх додаткових сил в цей регіон.