Політика

Британська розвідка пояснила зміну тактики масованих ударів Росії по Україні

21 Травня 2023 14:16
42
читать на русском →
розвідка британії, ракетний удар

Росія дещо змінила тактику масованих атак України. Тепер окупанти почали частіше використовувати розвідувальні безпілотники під час ракетних ударів.

З початку травня 2023 року Росія відновила часті ракетні удари дальньої дії вглиб України. Ймовірно, вони спрямовані в першу чергу на деградацію української протиповітряної оборони, повідомляє розвідка Британії.

Використовуючи попередні хвилі глибоких ударів, Росія почала частіше використовувати неозброєні безпілотні літальні апарати спостереження (БПЛА).

Серед них БПЛА SuperCam російського виробництва, які є відносно дешевими та мають достатню дальність польоту над цілями крилатих ракет.

Росія, швидше за все, прийняла цю тактику, намагаючись отримати більш своєчасну оцінку бойових збитків і покращити свій цикл націлювання.

Повільний і неефективний процес націлювання російських військових був головною слабкою стороною їх діяльності в Україні. Однак повільні розвідувальні БПЛА дуже вразливі для української ППО.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Травня 2023 10:09
40

Зеленський зустрівся з Байденом на полях саміту G7
21 Травня 2023 16:39
0

Ми наближаємося до взяття Бахмута у тактичне оточення – Сирський
21 Травня 2023 11:18
73

Вирвали з контексту: Зеленський не підтрверджував втрату Бахмута
21 Травня 2023 10:44
32

У Генштабі ЗСУ назвали «найгарячіші» ділянки фронту
21 Травня 2023 09:23
197

Ломаченка побили
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
усі думки