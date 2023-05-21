Британська розвідка пояснила зміну тактики масованих ударів Росії по Україні

Росія дещо змінила тактику масованих атак України. Тепер окупанти почали частіше використовувати розвідувальні безпілотники під час ракетних ударів.

З початку травня 2023 року Росія відновила часті ракетні удари дальньої дії вглиб України. Ймовірно, вони спрямовані в першу чергу на деградацію української протиповітряної оборони, повідомляє розвідка Британії.

Використовуючи попередні хвилі глибоких ударів, Росія почала частіше використовувати неозброєні безпілотні літальні апарати спостереження (БПЛА).

Серед них БПЛА SuperCam російського виробництва, які є відносно дешевими та мають достатню дальність польоту над цілями крилатих ракет.

Росія, швидше за все, прийняла цю тактику, намагаючись отримати більш своєчасну оцінку бойових збитків і покращити свій цикл націлювання.

Повільний і неефективний процес націлювання російських військових був головною слабкою стороною їх діяльності в Україні. Однак повільні розвідувальні БПЛА дуже вразливі для української ППО.