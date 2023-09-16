Суспільство

Британська розвідка повідомила, що Росія ймовірно готується до обстрілів української інфраструктури взимку 

16 Вересня 2023 10:12
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Британська розвідка

У Міністерстві оборони Великої Британії очікують, що Росія взимку завдаватиме ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, як і минулого року.

Про це повідомляється в огляді британського оборонного відомства за 16 вересня.

У британській розвідці нагадали, що Росія атакувала українську енергетичну інфраструктуру у період з жовтня 2022 року по березень 2023 року. Для ударів РФ в основному використовувала ракети Х-101 (AS-23 KODIAK), які запускала стратегічна авіація з російської території.

У відомстві, посилаючись на дані з відкритих джерел, підкреслили, що з квітня 2023 року Росія стала менше витрачати крилатих ракет повітряного пуску, в той час, як російські лідери підкреслили зусилля, спрямовані на збільшення темпів виробництва такого озброєння.

“Тому Росія, ймовірно, здатна створити значні запаси крилатих ракет повітряного пуску. Існує реальна можливість того, що Росія знову зосередить цю зброю проти українських інфраструктурних об’єктів взимку”, – йдеться у повідомленні.


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