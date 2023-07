Британська розвідка повідомляє про “сплеск бойових дій”

За останні 48 годин спостерігався “сплеск бойових дій” у двох секторах на півдні України, повідомляє британська розвідка.

“На південь від Орєхова бойові дії йдуть біля села Роботине, у зоні відповідальності 58-ї загальновійськової армії РФ. У вісімдесяти кілометрах на схід українські війська завдали поразки частинам 247-го гвардійського десантно-штурмового полку російських повітряно-десантних військ і захопили село Старомайорське” , – йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними британської розвідки, російські десантні підрозділи продовжують наступати на захід від населеного пункту Кремінна, але досягли лише “незначних результатів”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/fMz5G0zMCP



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/40214yywD6