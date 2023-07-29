Політика

Британська розвідка повідомляє про “сплеск бойових дій”

29 Липня 2023 13:28
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Британська розвідка

За останні 48 годин спостерігався “сплеск бойових дій” у двох секторах на півдні України, повідомляє британська розвідка.

“На південь від Орєхова бойові дії йдуть біля села Роботине, у зоні відповідальності 58-ї загальновійськової армії РФ. У вісімдесяти кілометрах на схід українські війська завдали поразки частинам 247-го гвардійського десантно-штурмового полку російських повітряно-десантних військ і захопили село Старомайорське” , – йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними британської розвідки, російські десантні підрозділи продовжують наступати на захід від населеного пункту Кремінна, але досягли лише “незначних результатів”.


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