Британська розвідка не вірить у серйозні зміни на лінії фронту

Протягом останнього тижня найінтенсивніші наземні бої точаться на трьох ділянках: на Куп’янському напрямку; навколо Авдіївки Донецької області; та на лівому березі Дніпра в Херсонській області, де українські війська створили плацдарм.

Про це йдеться у щоденній доповіді британської розвідки.

“Жодна сторона не досягла істотного прогресу в жодній із цих сфер. Росія продовжує нести особливо великі втрати в районі Авдіївки”, – йдеться у звіті.

Аналітики також стверджують, посилаючись на звіти очевидців, що малі безпілотні літальні апарати та артилерія (особливо касетні снаряди) продовжують відігравати важливу роль у зриві атак обох сторін.

“З настанням холодної зими на сході України мало перспектив серйозних змін на лінії фронту”, – констатує розвідка Великої Британії.

