Політика

Британська розвідка назвала причину скасування “Безсмертного полку” на території РФ

22 Квітня 2023 10:43
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розвідка британії, рф

Російська держава намагається зберегти послідовність у основному наративі, який вона використовує для виправдання війни в Україні: що вторгнення є аналогом радянського досвіду Другої світової війни.

18 квітня 2023 року російські державні ЗМІ оголосили про скасування цьогорічних маршів пам’яті «Безсмертного полку» про Велику Вітчизняну війну з міркувань «безпеки», повідомляє розвідка Британії.

Насправді влада, ймовірно, була стурбована тим, що учасники висвітлять масштаб нещодавніх втрат Росії.

Це сталося після того, як власник Wagner Group Євген Пригожин публічно засумнівався, чи насправді в Україні є «нацисти», виступаючи проти виправдання війни Росією.

Влада продовжує спроби об’єднати російську громадськість навколо поляризаційних міфів про 1940-ті роки.

 12 квітня 2023 року державне інформаційне агентство РІА Новини повідомило про «унікальні» документи з архівів ФСБ, які свідчать про причетність нацистів до вбивства 22 000 польських громадян під час Катинської різанини 1940 року.

Насправді відповідальним був орган-попередник ФСБ, НКВД. Держдума Росії офіційно засудила Йосипа Сталіна за замовлення вбивств у 2010 році.


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