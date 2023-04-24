Британська розвідка: Москва намагається прискорити інтеграцію окупованих територій

Російська влада на окупованих територіях України майже напевно змушує населення отримувати російські паспорти, стверджується у щоденному зведенні військової розвідки Міноборони Великобританії.

Зокрема, мешканців Херсонської області попереджали, що якщо вони не отримають російського паспорта до 1 червня 2023 року, їх можуть “депортувати”, а їхнє майно конфіскувати, стверджують автори зведення.

Росія використовує паспорти як інструмент “русифікації” окупованих територій, як це було у Донецьку та Луганську до повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, йдеться у звіті.

Москва, ймовірно, намагається прискорити інтеграцію окупованих територій України, щоб подати вторгнення в Україну як успішне, особливо напередодні президентських виборів 2024 року, вважають у британській розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 April 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6ugy1ZlZXQ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 24, 2023