Політика

Британська розвідка: Москва намагається прискорити інтеграцію окупованих територій

24 Квітня 2023 10:05
26
читать на русском →
окупація, Британська розвідка

Російська влада на окупованих територіях України майже напевно змушує населення отримувати російські паспорти, стверджується у щоденному зведенні військової розвідки Міноборони Великобританії.

Зокрема, мешканців Херсонської області попереджали, що якщо вони не отримають російського паспорта до 1 червня 2023 року, їх можуть “депортувати”, а їхнє майно конфіскувати, стверджують автори зведення.

Росія використовує паспорти як інструмент “русифікації” окупованих територій, як це було у Донецьку та Луганську до повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, йдеться у звіті.

Москва, ймовірно, намагається прискорити інтеграцію окупованих територій України, щоб подати вторгнення в Україну як успішне, особливо напередодні президентських виборів 2024 року, вважають у британській розвідці.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Квітня 2023 11:39
1

Сирський: Під Бахмутом наступальні дії ворога зазнали невдач
24 Квітня 2023 11:31
12

Пекіну довелося виправдовуватися за інтерв’ю китайського посла у Парижі
24 Квітня 2023 10:57
33

На Буковині спалили церкву
24 Квітня 2023 10:05
26

Британська розвідка: Москва намагається прискорити інтеграцію окупованих територій
24 Квітня 2023 09:50
73

The Economist: Україна втратила 60 бойових реактивних літаків
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
усі думки