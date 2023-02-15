Британська розвідка: Кремль стурбований слабкістю ВПК

У Кремлі стурбовані погіршенням ситуації у російському військово-промисловому комплексі, зумовленим стратегічними та операційними прорахунками під час планування вторгнення в Україну, стверджується у черговому звіті британської військової розвідки.

Британська розвідка звертає увагу на відвідування заступником голови ради безпеки Росії Дмитром Медведєвим Омського заводу транспортного машинобудування. Під час зустрічі з керівництвом заводу та місцевою владою 9 лютого Медведєв повідомив про плани збільшити випуск танків, а також плани модернізації військової техніки.

12 січня Володимир Путін на нараді з урядовцями розкритикував віце-прем’єра, міністра промисловості та торгівлі Дениса Мантурова за відсутність замовлень на літаки. “Я знаю, що контрактів немає на підприємствах, мені директори сказали. Що ви, справді, дурня валяєте?” – сказав російський президент, звертаючись до Мантурова.

Як зазначають у британській розвідці, за останні кілька тижнів та місяців Володимир Путін неодноразово вимагав від керівників ВПК докладати зусиль для підтримки проведення “спеціальної військової операції”.

Виробництво військової техніки майже напевно перебуває на недостатньому рівні для успішного продовження ведення військових дій на території України, а також підтримки військового потенціалу країни в довгостроковій перспективі, вважають у британській розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 February 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/KKcT027LpV — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 15, 2023