Економіка

Британська розвідка: Донецька область на межі гострої нестачі води

9 Травня 2023 11:31
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розвідка британії

У вівторок 9 травня ранкове зведення Міністерства оборони Великобританії присвячено жалюгідній ситуації з водопостачанням у Донецькій області:

  • 28 квітня 2023 року голова самопроголошеної ДНР заявив, що запаси води в регіоні знаходяться на небезпечно низькому рівні. Нестача води стала гострою проблемою для окупованого Донецька після вторгнення Росії до України у 2022 році.
  • Канал Сіверський-Донець, який забезпечує регіон водою, залишається значною мірою під контролем України. Його маршрут лежить у тому числі через місто Часів-Яр, приблизно за 6 кілометрів від Бахмута. З одного боку, Росія намагається заволодіти каналом, щоб вирішити питання дефіциту води, а з іншого – завдає йому шкоди своїми бойовими діями на Бахмутському напрямку.
  • На тлі того, що взяти канал під контроль не вдається, Росія, зважаючи на все, приступила до будівництва свого водопроводу, але це навряд чи компенсує дефіцит води в окупованих регіонах.

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