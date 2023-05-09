Економіка

Британська розвідка: Донецька область на межі гострої нестачі води У вівторок 9 травня ранкове зведення Міністерства оборони Великобританії присвячено жалюгідній ситуації з водопостачанням у Донецькій області: 28 квітня 2023 року голова самопроголошеної ДНР заявив, що запаси води в регіоні знаходяться на небезпечно низькому рівні. Нестача води стала гострою проблемою для окупованого Донецька після вторгнення Росії до України у 2022 році.

Канал Сіверський-Донець, який забезпечує регіон водою, залишається значною мірою під контролем України. Його маршрут лежить у тому числі через місто Часів-Яр, приблизно за 6 кілометрів від Бахмута. З одного боку, Росія намагається заволодіти каналом, щоб вирішити питання дефіциту води, а з іншого – завдає йому шкоди своїми бойовими діями на Бахмутському напрямку.

На тлі того, що взяти канал під контроль не вдається, Росія, зважаючи на все, приступила до будівництва свого водопроводу, але це навряд чи компенсує дефіцит води в окупованих регіонах. Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 9 May 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Pry6tvxC98 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 9, 2023 Поділитися:



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