Британська розвідка: Донецька область на межі гострої нестачі води

У вівторок 9 травня ранкове зведення Міністерства оборони Великобританії присвячено жалюгідній ситуації з водопостачанням у Донецькій області:
- 28 квітня 2023 року голова самопроголошеної ДНР заявив, що запаси води в регіоні знаходяться на небезпечно низькому рівні. Нестача води стала гострою проблемою для окупованого Донецька після вторгнення Росії до України у 2022 році.
- Канал Сіверський-Донець, який забезпечує регіон водою, залишається значною мірою під контролем України. Його маршрут лежить у тому числі через місто Часів-Яр, приблизно за 6 кілометрів від Бахмута. З одного боку, Росія намагається заволодіти каналом, щоб вирішити питання дефіциту води, а з іншого – завдає йому шкоди своїми бойовими діями на Бахмутському напрямку.
- На тлі того, що взяти канал під контроль не вдається, Росія, зважаючи на все, приступила до будівництва свого водопроводу, але це навряд чи компенсує дефіцит води в окупованих регіонах.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 9 May 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 9, 2023
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/0ET8iO0Rg0
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Pry6tvxC98
Поділитися: