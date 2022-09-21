Британія надасть Україні 500 млн доларів на закупівлю газу

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс під час зустрічі в Нью-Йорку (США) обговорили розвиток двосторонньої співпраці, підготовку до опалювального сезону та відновлення України, повідомили у прес-службі Уряду.

Денис Шмигаль подякував Великій Британії за всебічну політичну підтримку й практичну допомогу: «Насамперед, ми вдячні за зброю. Це наш безумовний пріоритет сьогодні».

Сторони торкнулися питання активізації постачання зброї для захисту України та посилення санкцій проти російської нафти та газу. У контексті диверсифікації джерел енергопостачання та підготовки до опалювального сезону Прем’єр-міністри України та Великої Британії обговорили необхідність нарощування власного видобутку газу, зокрема в Україні.

«Цінуємо готовність Великої Британії надати нашій державі наступний транш 500 млн доларів через Світовий банк на закупівлю газу. Ми зацікавлені також у залученні британського бізнесу до розвитку сфери газовидобутку в Україні. Розраховуємо, що Уряд Великої Британії ухвалить необхідні рішення для страхування британського бізнесу в Україні від військових ризиків», — зазначив Денис Шмигаль.

Сторони також порушили питання проведення наступної Конференції з питань відновлення України у Великій Британії. Зокрема, Денис Шмигаль і Ліз Трасс домовилися утворити робочу групу, яка займатиметься підготовкою до заходу у 2023 році. В основу ляжуть напрацювання й домовленості під час Конференції відновлення в Лугано та конференції в Берліні, яка запланована на жовтень цього року.

«Переконаний, що Велика Британія буде нашим головним партнером не лише у збройній відсічі росії, а й у відбудові. Ми цінуємо готовність вашої країни відіграти провідну роль у повоєнному відновленні України», — підкреслив Денис Шмигаль.

Ліз Трасс зі свого боку відзначила, що політичний курс Великої Британії щодо підтримки України й збільшення обсягів допомоги залишається незмінним.