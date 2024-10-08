Політика

Британія запровадила санкції проти російських військових за застосування хімзброї
8 Жовтня 2024 16:08
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британія, санкції
Російський ручна граната РГ-Во / Фото: Генштаб ЗСУ

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти російських військових за застосування хімічної зброї у війні проти України.

Про це повідомляється на сайті уряд Великої Британії.

Росіяни самі визнали, що застосовують на полі бою хімічну зброю, Йдеться про хлорпікрин – речовина, яку Міжнародна організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) кваліфікує як хімічну зброю.

До списку санкцій включені:

  • Війська радіохімічного та біологічного захисту Міноборони РФ;
  • Начальник військ радіохімічного та біологічного захисту Міноборони РФ Ігор Кирилов. Його звинувачують у причетності до застосування хімічної зброї та до поширення дезінформації;
  • 27-й науковий центр Міноборони Росії;
  • 33-й центральний науково-дослідний випробувальний інститут Міноборони Росії.

Зазначається, що обидві наукові установи причетні до розробки та розгортання хімзброї “для використання на передовій”.


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