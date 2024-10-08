Британія запровадила санкції проти російських військових за застосування хімзброї

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти російських військових за застосування хімічної зброї у війні проти України.

Про це повідомляється на сайті уряд Великої Британії.

Росіяни самі визнали, що застосовують на полі бою хімічну зброю, Йдеться про хлорпікрин – речовина, яку Міжнародна організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) кваліфікує як хімічну зброю.

До списку санкцій включені:

Війська радіохімічного та біологічного захисту Міноборони РФ;

Начальник військ радіохімічного та біологічного захисту Міноборони РФ Ігор Кирилов. Його звинувачують у причетності до застосування хімічної зброї та до поширення дезінформації;

27-й науковий центр Міноборони Росії;

33-й центральний науково-дослідний випробувальний інститут Міноборони Росії.

Зазначається, що обидві наукові установи причетні до розробки та розгортання хімзброї “для використання на передовій”.