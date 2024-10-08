Британія запровадила санкції проти російських військових за застосування хімзброї

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти російських військових за застосування хімічної зброї у війні проти України.
Про це повідомляється на сайті уряд Великої Британії.
Росіяни самі визнали, що застосовують на полі бою хімічну зброю, Йдеться про хлорпікрин – речовина, яку Міжнародна організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) кваліфікує як хімічну зброю.
До списку санкцій включені:
- Війська радіохімічного та біологічного захисту Міноборони РФ;
- Начальник військ радіохімічного та біологічного захисту Міноборони РФ Ігор Кирилов. Його звинувачують у причетності до застосування хімічної зброї та до поширення дезінформації;
- 27-й науковий центр Міноборони Росії;
- 33-й центральний науково-дослідний випробувальний інститут Міноборони Росії.
Зазначається, що обидві наукові установи причетні до розробки та розгортання хімзброї “для використання на передовій”.