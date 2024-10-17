Британія ввела санкції проти російського тіньового флоту

Велика Британія ввела санкції проти 18 російських нафтових танкерів і чотирьох танкерів для перевезення скрапленого природного газу, заявило британське МЗС.

Це “найбільші санкції проти тіньового флоту Путіна на сьогоднішній день”, ідеться у прес-релізі.

18 суднам тіньового флоту заборонено відвідувати порти Великої Британії, вони не зможуть отримати доступ до провідних у світі британських морських служб.

“Тіньовий флот прагне підірвати санкції і являє собою явну і реальну небезпеку. Це екологічні ризики, як-от розливи нафти внаслідок кричущого порушення основних стандартів безпеки, а також ризики для безпеки світової торгівлі”, – сказано в заяві.

Поряд із діями проти тіньового флоту Велика Британія також запроваджує санкції проти ще чотирьох танкерів ЗПГ і російської газової компанії “Русгаздобыча”.

“Ми повинні боротися зі зловмисною діяльністю Росії на кожному кроці, чи то незаконні тактики поповнення військового бюджету Путіна, чи то використання кібератак, чи то варварство на лінії фронту в Україні”, – сказав міністр закордонних справ Девід Леммі.

Російські танкери тіньового флоту з 2021 року стали причиною щонайменше дев’яти розливів нафти і нафтопродуктів, з’ясувало видання Politico у спільному розслідуванні з некомерційною журналістською групою SourceMaterial, вивчивши супутникові знімки та дані про судноплавство аналітичної компанії Lloyd’s List і товарної платформи Kpler.