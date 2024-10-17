Politico: танкери російського тіньового флоту залишають нафтові плями по всьому світу

Російські танкери тіньового флоту з 2021 року стали причиною щонайменше дев’яти розливів нафти і нафтопродуктів, з’ясувало видання Politico у спільному розслідуванні з некомерційною журналістською групою SourceMaterial, вивчивши супутникові знімки та дані про судноплавство аналітичної компанії Lloyd’s List і товарної платформи Kpler.

Politico наводить як приклад два випадки. В одному з них пляму, залишену танкером Innova в березні, було помічено приблизно за 100 кілометрів від шотландського узбережжя. Однак британська берегова охорона не зробила жодних дій для подальшого розслідування. Її представник повідомив Politico, що не виявлено «достатніх доказів порушення».

Ще один випадок стався в лютому, коли пляму було виявлено біля узбережжя Італії. Її залишив, судячи з усього, ще один танкер тіньового флоту Aruna Gulcay. Італійська берегова охорона не проводила огляд судна.

Нафтові плями і розливи, як пише Politico, були виявлені всюди – від Таїланду до В’єтнаму, Італії та Мексики. Аналіз маршрутів тіньового флоту засвідчив, що судна проходили вздовж західного узбережжя США, через Середземне море і Ла-Манш, біля берегової лінії Китаю – і це тільки коли вони йдуть з увімкненими транспондерами. За словами аналітиків компанії SkyTruth, що надала супутникові знімки, виявлені ними дев’ять плям становлять лише малу частину реальної проблеми.

Експерт аналітичного Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) Айзек Леві зазначає, що крім екологічної шкоди, такі розливи і плями мають величезний вплив на прибережні держави, яким доведеться нести витрати з очищення.