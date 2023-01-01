Британія припинила імпорт російського скрапленого природного газу

Велика Британія 1 січня припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу.
Про це повідомило міністерство закордонних справ Британії на своїй сторінці у Twitter.
“Ми відрізаємо Путіна від фінансування його незаконної війни та підтримки країн у всьому світі, щоб зменшити їх власну залежність”, – йдеться в дописі.
Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas.— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) January 1, 2023
We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK
Поділитися: