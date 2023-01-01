Економіка

Британія припинила імпорт російського скрапленого природного газу

1 Січня 2023 18:54
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газ, британія

Велика Британія 1 січня припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Британії на своїй сторінці у Twitter.

“Ми відрізаємо Путіна від фінансування його незаконної війни та підтримки країн у всьому світі, щоб зменшити їх власну залежність”, – йдеться в дописі.


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