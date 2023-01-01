Британія припинила імпорт російського скрапленого природного газу

Велика Британія 1 січня припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Британії на своїй сторінці у Twitter.

“Ми відрізаємо Путіна від фінансування його незаконної війни та підтримки країн у всьому світі, щоб зменшити їх власну залежність”, – йдеться в дописі.

Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas.



We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) January 1, 2023