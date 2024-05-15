Британія продовжить експорт зброї до Ізраїлю

Британія буде й надалі схвалювати експорт озброєнь до Ізраїлю навіть у випадку наземної операції в Рафаху.

Про це в інтерв’ю агентству Reuters розповів британський віцепрем’єр-міністр Олівер Дауден.

За його словами, повномасштабна ізраїльська операція в Рафаху сама по собі не призведе до призупинення поставок зброї з Британії.

“Оцінка, яку ми проводимо для контролю за експортом озброєнь, є однією з найсуворіших у світі… Жодна окрема дія не є червоною лінією”, – сказав Дауден.

Він додав, що в британському уряді впевнені, що експорт озброєння до Ізраїлю триватиме.

“Дії Ізраїлю щодо Рафаха не є чимось, що саме по собі спричинить зміну позиції уряду Великої Британії щодо експорту озброєнь”, – зазначив Дауден.

Водночас він підкреслив, що британський уряд продовжить консультації з Ізраїлем щодо необхідності звести до мінімуму кількість жертв серед цивільних.